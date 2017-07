ALLDOCUBE Free Young X5: il tablet da 8 pollici con rete 4G in offerta su Gearbest

Un piccolo tablet da 8 pollici con la possibilità di poterlo utilizzare in ogni luogo grazie alla connessione 4G ad un prezzo di soli 79.99$ ossia poco più di 68€ sembra un sogno. ALLDOCUBE Free Young X5 è invece realtà e può essere acquistato direttamente sul famoso portale di vendite online Gearbest solamente nel periodo dal 31 luglio al 6 agosto in prestabiliti orari. Un'occasione decisamente interessante visto che le specifiche tecniche del tablet risultano quanto mai interessanti per un prodotto da poter utilizzare in mobilità e soprattutto da chiunque voglia rimanere in contatto con il web e non solo. s

A livello tecnico il nuovo ALLDOCUBE Free Young X5 possiede, come detto, un display da 8 pollici OGS con riconoscimento multitouch fino a 10 tocchi contemporaneamente e dalla risoluzione di 1920x1200 pixel. A tutto questo viene aggiunto un processore MediaTek MTK8783 Octa-Core con clock da 1.5GHz e GPU Mali-T720 MP3 quindi 3GB di RAM e 32GB di memoria interna che potrà essere espansa con una MicroSD.

A livello di design il tablet possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con una fotocamera al posteriore da 13MP con autofocus e Flash LED ma anche da una fotocamera anteriore da 5MP per scattare selfie o realizzare video chiamate. Connettività, come detto, ai massimi livelli con la presenza di Wi-Fi Dual Band ma anche Bluetooth 4.0 e rete LTE /4G. Per quanto riguarda invece la batteria presente una 3.800 mAh capace di mantenere attivo il tablet per molte ore grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat.

ALLDOCUBE Free Young X5 con modulo 4G potrà dunque essere acquistato su Gearbest ad un prezzo di soli 79.99$ nel periodo tra il 31 luglio e il 6 agosto alle 10 e alle 16 per i primi 5 clienti. In generale comunque potrà essere acquistato con il coupon promozionale da inserire prima del pagamento YoungX5 ad un prezzo di 169.99$. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina del portale direttamente qui.