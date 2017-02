Alcatel Plus 12: anche Alcatel punta sul 2-in-1

Grande attenzione per i 2-in-1 in questa edizione del Mobile World Congress di Barcellona: dopo gli annunci Samsung anche Alcatel mette sul piatto una novità in questo senso. Si tratta dell'evoluzione del modello presentato l'anno scorso. Una solida evoluzione, visto che il nuovo Alcatel Plus 12 si allarga in quanto a dimensioni dello schermo, ma adotta anche una soluzione più potente per quanto riguarda il processore, affidandosi a una unità Intel Celeron N3350 Dual Core.

Un due in uno con tastiera magnetica intelligente, che integra un processore Qualcomm MDM9207 (Cortex A7 1.2GHz) con connettività 4G/LTE, in grado di supportare il tablet per le connessioni in mobilità, offrire un hot-spot fino a 15 dispositivi e fare da batteria di back-up per il tablet. I due integrano rispettivamente batterie da 6900mAh e 2580mAh e la possibilità di ricarica è reciproca.

Il tablet si indirizza all'utenza professionale e adotta Microsoft Windows 10 come sistema operativo, sebbene nella versione Home. IL dispositivo offre un display LCD IPS da 11,6" con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. Alcatel Plus 10 offre una porta USB Type-C e una micro HDMI, oltre al jack per le cuffie. Al suo interno ha 4GN di RAM e 64GB di memoria interna, divisi tra 32GB eMMC e 32GB micro SD embedded, offre inoltre slot MicroSD per l'espansione con schede fino a 128GB.

Il tasto di accensione integra lettore di impronte digitali con compatibilità con Windows Hello. Una ulteriore porta USB è integrata nella tastiera, che inoltre ospita lo slot per la SIM per la connettività 4G. Quest'ultima è attivabile o disattivabile a seconda delle esigenze dell'utente tramite un tasto fisico sulla tastiera. Il tablet è spesso 7,9 millimetri, mentre nel punto di massimo spessore la tastiera arriva a 6,9 millimetri.

[HWUVIDEO="2268"]Alcatel Plus 12: ecco il 2-in-1 4G con tastiera attiva[/HWUVIDEO]

Nel video qui sopra vi mostriamo il prodotto dal vivo: purtroppo si trattava solo di un mock up, per cui non possiamo dire nulla sull'effettivo funzionamento reale del terminale. Il prezzo comunque sarà abbastanza aggressivo, parliamo infatti di 499€, per un dispositivo che unisce le potenzialità di un tablet a quelle di un netbook.