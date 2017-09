Western Digital, al via la commercializzazione degli hard disk serie Gold da ben 12TB

Western Digital è una delle pochissime aziende rimaste attive nel mercato hard disk meccanici, la cui domanda è molto alta a prescindere dal settore in cui normalmente vengono utilizzati. Dai PC ai server, sono ancora moltissimi gli ambiti in cui un hard disk meccanico vanta numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni SSD, perché non solo di prestazioni si vive. Un hard disk meccanico vanta un costo per GB sensibilmente più basso rispetto agli hard disk, mettendo inoltre a disposizione capienze molto elevate.

Sulla scia di queste considerazioni vi segnaliamo la commercializzazione di un nuovo hard disk meccanico Western Digital della famiglia Gold, ovvero il modello da ben 12TB che va ad aggiungersi alla gamma già esistente (1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB e 10 TB). Questi dischi sono pensati per il mondo server e per coprire quelle esigenze messe in evidenza dal fenomeno Big Data, incredibilmente avida di TB di archiviazione.

Le unità Gold quindi ricadono nel settore cosiddetto professionale o enteprise, pur non essendone affatto precluso l'utilizzo anche in altri ambiti. Oltre alla già citata caienza di 12TB, l'unità è caratterizzata da un regime di rotazione di 7200rpm, 256MB di cache, interfaccia SATA 6Gbps e diverse tecnologie mirate all'utilizzo a cui è destinata. Alcuni esempi? Con la Dynamic fly-height è sempre sotto controllo la distanza della testina dai piatti, per garantire prestazioni costanti e affidabilità ottimizzata, riducendo invece al contempo gli errori.

Il workload annuo è di 550TB, uno tra i più elevati del settore, mentre il MTBF è di ben 2,5 milioni di ore, calcolati sull'operatività 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per cui l'unità è pensata. WD Gold 12TB, indicato dal model number WD121KRYZ, viene venduto con una garanzia di 5 anni al prezzo indicativo di 689,00 Euro.