WD MyBook Duo, ecco il nuovo hard disk esterno desktop fino a 20TB

A circa tre mesi dall'annuncio dei nuovi hard disk meccanici WD da 10TB, ecco un aggiornamento di gamma decisamente interessante da parte della stessa Western Digital, che annuncia il nuovo modello WD MyBook Duo. Eccolo in foto:

Attenzione: sembra un NAS ma non lo è, manca tutta la parte di networking come le porte ethernet e la Wi-Fi, motivo per cui lo abbiamo appunto chiamato genericamente hard disk esterno. La connettività, insomma, avviene in modo diretto tramite USB in vari formati, poiché WD MyBook Duo ospita porte USB 3.0 e una USB Type-C (quella piccola e ovale dei più recenti smartphone, per intenderci).

La gamma si articola in ben 6 modelli rispettivamente da 4TB, 6TB, 8TB, 12TB, 16TB e ben 20TB. I prezzi vanno dai 309,99 Euro del modello da 4TB fino ai 719,99 Euro del più capiente. Occorre precisare che la capienza indicata è ottenuta tramite la configurazione in RAID 0 delle due unità presenti all'interno ( vi si trovano gli apprezzati WD Red ottimizzati per il RAID), motivo per cui occorre dimezzarla qualora si optasse per una più sicura ma meno performante configurazione RAID 1.

Di fabbrica esce comunque in RAID 0, con prestazioni massime nell'ordine dei 360MB/s in lettura, ovviamente di picco, dichiarate e non "real life", verosimilmente inferiore. Tutte le unità My Book Duo possono far ricorso alla cifratura hardware AES a 256 bit per la protezione dei dati. La dotazione prevede i tool WD Discover per WD Backup, WD Security e WD Drive Utilities, nonché due cavi (uno USB-C-USB-C, l'altro USB-C-USB-A), mentre la garanzia è di 3 anni.