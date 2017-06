Un SSD Samsung 850 Pro resiste a 9100 TB di scritture

La rivista tedesca C't ha avviato un test di scrittura su alcuni modelli di SSD nel giugno dello scorso anno e ne ha da poco annunciato la conclusione con i relativi esiti. Un SSD Samsung 850 Pro utilizzato è andato ben oltre le sue specifiche di targa, arrivando a 9,1 PB (9100 TB) di dati scrittiprima di arrivare alla fine della vita utile.

Il dato è particolarmente interessante e significativo se si mette a confronto il dato ottenuto da C't con quello che Samsung dichiara, ovvero 150 TB massimi in scrittura prima che il disco smetta di funzionare.

Seppur il dato non sia statisticamente rappresentativo delle capacità di questi SSD, rimane comunque significativo in un'ottica più ampia di considerazione della vita utile degli SSD. I passi avanti fatti in questo senso negli ultimi sono ragguardevoli e fanno degli SSD dei supporti ormai affidabili, seppur ancora perfettibili, che sembrano in grado di sostenere un numero di scritture superiore a quanto atteso.

A conferma di ciò, altri SSD provati da C't includono due unità di Crucial BX 200, che hanno smesso di funzionare rispettivamente dopo 187 TB e 280 TB scritti (contro gli 80 TB dichiarati), un SanDisk Extreme Pro (2200 TB scritti) e una seconda unità di Samsung 850 Pro, che ha sostenuto le stesse scritture dell'SSD marchiato SanDisk.

Se l'attuale compresenza di SSD e hard disk tradizionali nei sistemi è resa necessaria dai limiti della tecnologia a stato solido, l'affinamento e l'evoluzione di questa sembra portare il superamento dei piatti rotanti più vicino nel tempo, per quanto tuttavia questo momento sia ancora lontano.