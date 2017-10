Un SSD mSATA da 256 GB a 70 euro circa su Cafago grazie al nostro coupon

State cercando una buona offerta su un'unità SSD senza troppe pretese che utilizza il connettore mSATA? Se sì, vi segnaliamo un buon prezzo sul modello KingSpec da 256 GB che viene proposto su Cafago al prezzo di 71,42 euro grazie al coupon MSATA256. Compralo qui. Si tratta di una promozione senza dubbio interessante ad un prezzo imbattibile, anche se c'è da precisare che sul piano delle performance e dell'affidabilità non possiamo fare confronti con i modelli più blasonati.

Il produttore parla di 510 MB/s in velocità di lettura e 223 MB/s in scrittura, con lettura random di 5000 IOPS in lettura e 2200 IOPS in scrittura. Questo modello di SSD si caratterizza per le dimensioni compatte e può essere integrato in tutti i sistemi che hanno una porta mSATA disponibile. Può inoltre raggiungere 1000 ore in funzionamento stando a quanto riportano i dati ufficiali. Il chip integrato utilizza la tecnologia MLC/NAND flash, ampiamente utilizzati sui prodotti consumer.

L'SSD di KingSpec offre tutte le caratteristiche tipiche delle unità di storage a stato solido, quindi velocità molto elevate, reattività del sistema aumentata rispetto ai dischi meccanici, un avvio più rapido del sistema operativo e delle applicazioni. Inoltre, grazie all'uso di parti non in movimento la resistenza agli urti è estremamente maggiore rispetto agli hard-disk e il consumo di molto ridotto, risultando una soluzione più conveniente anche sui dispositivi mobile.

Insomma, se avete un computer "di riserva" con hard-disk e una porta mSATA disponibile e volete aumentare le prestazioni spendendo il minimo indispensabile senza rinunciare ad una capacità soddisfacente, il KingSpec da 256 a 71,42 euro può fare al caso vostro. Certo, non metteteci dati troppo importanti senza farne un back-up, ma per un uso domestico abbinato ad un PC mediamente potente può dare parecchie soddisfazioni!