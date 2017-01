Un po' lettore di card, un po' chiavetta, sia USB che micro USB: ecco uno strumento utile per lo scambio dati PC - smartphone a 8,99 Euro su Amazon

Diciamolo subito: questo "oggetto" di KiWiBiRD è difficile da identificare con una sola parola. Anzi, di fatto è impossibile se non sminuendone alcune caratteristiche. Partiamo dall'aspetto, che è quello di un lettore di card USB come se ne vedono molti. Il vantaggio di questo prodotto però è la doppia porta USB 2.0 e micro USB, nonché la possibilità di inserirvi schede SD o microSD.

Cosa significa? Prima di tutto che può essere usato come lettore di card, collegandolo sia al PC sia agli smartphone Android con micro USB (la quasi totalità). Questo si traduce nella possibilità di scambiare dati fra PC e smartphone in modo semplice e pragmatico a mezzo copia/inncolla, ma nulla vieta di inserire una microSD e usarlo come dongle USB, sempre pronto a svolgere la funzione più utile in quel momento. Tutto questo a portata di tasca e per tutte le tasche, visto che costa 8,99 Euro. Non male vero?

A parte, suggeriamo di valutare eventualmente una delle numerose schedine microSD in offerta quasi permanente su Amazon, ecco degli esempi: