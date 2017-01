Un hard disk da 16 TB nei piani di Seagate per il 2018

Con gli SSD che costano sempre meno sono ormai in pochi a suggerire l'acquisto di una più rumorosa e meno performante unità meccanica. Tuttavia gli hard-disk tradizionali hanno ancora qualche asso da giocare soprattutto in termini di capacità / prezzo di listino. E dopo aver rilasciato l'anno scorso un modello di HDD da 10 TB anche per l'utenza consumer, Seagate continua la ricerca sulle unità meccaniche volendo puntare ai 16 TB per il 2018.

A rivelare la notizia è stato il sito Geek.com, che cita le parole pronunciate dal CEO della compagnia Stephen Luczo. Se da una parte è vero che la stessa Seagate ha mostrato un'unità SSD da 60 TB, dall'altra è anche vero che si tratta di soluzioni non standard e che non vengono ancora commercializzate. Passerà del tempo, insomma, prima che il predominio delle unità meccaniche possa essere intaccato, almeno sul fronte del mero costo per spazio d'archiviazione.

Luczo ha inoltre sottolineato che il modello da 16 TB avrà il form factor regolare da 3,5 pollici, e sarà il più grande al mondo in termini di capacità se riuscirà a raggiungere il mercato nei tempi previsti. Si potrà inserire all'interno di un case tradizionale anche se il costo sarà probabilmente molto elevato. La società non vuole ancora sbottonarsi sul prezzo di listino, tuttavia bisogna considerare che il modello da 10 TB dello scorso anno è venduto oggi a quasi 550 dollari.

È prevedibile quindi che il nuovo HDD da 16 TB sarà in un range di prezzi fra i 600 e i 1000 dollari, e verrà affiancato da modelli da 12 e 14 TB, che insieme al top di gamma stanno affrontando le varie fasi di progettazione. Chi non può aspettare fino al 2018 può ingannare l'attesa con l'unità SSD Samsung da 15,36 TB dello scorso mese di marzo, ma la premura può essere molto costosa: il modello PM1633a costa infatti circa 10.000 dollari, e non è di certo pensato per l'utente comune.