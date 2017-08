Toshiba X300, hard disk consumer ad alte prestazioni e capacità fino a 8TB

Toshiba annuncia l'ampliamento della serie X300 di hard disk da 3,5" high-performance, destinati a soluzioni desktop come workstation e PC All-In-One, con un nuovo modello in grado di offrire una capacità di 8 TB dedicato alla fascia consumer, sempre con un occhio alle prestazioni.

Rispetto alla precedente serie ad alte prestazioni P300, con capacità che raggiungevano "solo" 3 TB, la serie X300 mantiene le stesse caratteristiche tecniche ma cercando di puntare più in alto sia per quanto riguarda le prestazioni sia per le capacità: già disponibile nei formati da 4 TB, 5 TB e 6 TB, nel corso di questo mese inizierà ad essere distribuita anche la nuova versione da 8 TB; tutte le versioni dispongono di cache pari a 128 MB, il doppio rispetto alla serie P300, garantendo sicuramente un migliore accesso ai dati, grazie anche all'adozione di un nuovo algoritmo studiato da Toshiba per la gestione delle cache, ottimizzandone l'allocazione durante la lettura/scrittura.

Formato da 3,5", 7.200 RPM e connessione SATA fino a 6 Gbit/s sono le restanti caratteristiche della serie, la quale può rappresentare un facile upgrade per la maggior parte dei sistemi desktop soprattutto in termini di capacità di archiviazione, e con un buon rapporto capacità/prestazioni/costo: i modelli già disponibili si possono trovare a circa 140 € per la versione da 4TB e 200 € per quella da 6TB, per la nuova versione da 8TB non è stato ancora reso noto il costo.





"Il traguardo di 8 TB per la serie X300 è testimonianza dell'impegno di Toshiba per aumentare la gamma di HDD a disposizione dei consumatori ed allo stesso tempo fornire gli strumenti necessari per soddisfare i più impegnativi carichi professionali o gaming", ha dichiarato Michael Cassidy, vice presidente del settore HDD Consumer di TAEC (Toshiba America Electronic Components), "Toshiba offre una linea completa di HDD interni che si rivolge alle specifiche applicazioni di archiviazione e continua a crescere insieme ai bisogni dei consumatori, che siano rivolti a conservare la propria libreria di videogiochi o i contenuti digitali di un professionista".

Come già sopra indicato, il nuovo X300 nella versione da 8TB sarà disponibile già da questo mese e sarà venduto con una garanzia limitata a 2 anni, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina del produttore dedicata a questa serie.