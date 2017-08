Toshiba, nuovi SSD client SG6 con chip TLC 64 layer, anche in formato M.2

Dal Flash Memory Summit 2017 di Santa Clara arriveranno in questi giorni diverse novità, come riportato da Techpowerup. Ad aprire le danze è Toshiba, che annuncia il lancio della nuova famiglia di Solid State Drive denominata SG6 e realizzata con chip memoria TLC 3 bit per cell a 64 layer. Qualche giorno fa Toshiba ha presentato la serie TR200, confermando quindi la volontà di essere presente nel settore con numerose proposte.

Tornando alla nuova serie SG6, iniziamo col dire che sarà distribuita soprattutto agli OEM, seguendo quindi i canali classici di Toshiba e non quelli rilevati da OCZ, più votati al mondo consumer. Pur essendo distribuita anche con form factor M.2 2280, l'interfaccia è sempre e comunque la SATA 6Gbps, con prestazioni nell'ordine dei 550MB/s in lettura e 535MB/s in scrittura. Niente PCIe quindi, ma vedremo poi perché.

In base a quanto dichiarato da Toshiba, l'utilizzo di memorie flash di nuove generazione dovrebbese rapportate alle generazioni SSD precedenti. Come ormai tipico per Toshiba non vengono comunicate informazioni riguardanti il controller.

Le capienze disponibili sono di 256GB, 512GB e 1TB, a prescindere del form factor. Da segnalare la tecnologia "error-correction" proprietaria QSBC (Quadruple Swing-By Code). Torniamo su quel "niente PCIe": Toshiba con questa serie intende proporre ai produttori soluzioni abbordabili nel prezzo, in modo che possano commercializzare PC a prezzi competitivi. Le soluzioni PCIe sono ben più costose a parità di capienza, motivo per cui è anche grazie a queste serie che gli SSD, indicati in modo generico, potranno diffondersi sempre di più.