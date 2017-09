Toshiba annuncia un nuovo HDD da 1TB per PC portatili, modello MQ04

La presentazione di un hard disk meccanico, tutto sommato senza particolari eccellenze, non fa certo più notizia come qualche anno fa: l'attenzione, nel mondo dello storage, è praticamente tutta rivolta alle soluzioni Solid State Drive. Eppure i dati parlano chiaro: la più grossa fetta di mercato era e resta trainata dagli hard disk meccanici, caratterizzati da capienze molto elevate e da un costo per GB ben inferiore rispetto a quello degli SSD.

Non stupisce quindi che la quasi totalità dei PC portatili di fascia economica sia equipaggiata con un hard disk meccanico, solitamente nei tagli da 500GB o 1TB (nel momento in cui scriviamo, fra qualche tempo queste cifre potrebbero risultare davvero limitanti). Sono unità che costano ai produttori cifre fra i 30 e i 50 Euro, andando quindi a influire positivamente sul prezzo finale del PC completo. Usare un SSD, per giunta meno capiente, posizionerebbe immediatamente fuori mercato un PC destinato alla fascia bassa.

Quello che Toshiba presenta e commercializza già da oggi è un hard disk meccanico tutto sommato normale, serie MQ04, ma che verrà utilizzato in moltissimi PC portatili che circoleranno nel mondo da qui a poco. Si tratta di un 2,5 pollici SATA con spessore da 7mm che sfrutta un solo piatto meccanico, ma vanta una capienza di ben 1TB. Il regime di rotazione è di 5400rpm, mentre le differenze con il modello che va a sostituire stanno in una maggiore reattività e prestazioni generali, comunque non dichiarate. Attesi volumi di vendita impensabili per qualsiasi SSD che possa venirvi in mente.