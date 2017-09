Toshiba al lavoro su dischi all'elio da 14 TB di capacità

Stando alle dichiarazioni di un portavoce, Toshiba potrebbe lanciare dei nuovi hard disk da 14 TB per il mercato aziendale prima della fine dell'anno in corso.

La notizia desta un certo interesse per via della capacità dei nuovi dischi: attualmente, i modelli a capacità più elevata sono in grado di contenere fino a 12 TB di dati, dunque la nuova offerta di Toshiba porterebbe l'azienda ad avere il primato in questo settore.

Per raggiungere questo risultato, Toshiba avrebbe impiegato dischi con custodie riempite di elio, che dovrebbero garantire un minore attrito dei piatti unito a una maggiore velocità di trasferimento dei dati e una maggiore densità di archiviazione. Si tratterebbe del primo prodotto con il gas nobile per Toshiba, che è in ritardo rispetto alla concorrenza su questo fronte.

Lo scettro di "hard disk più capiente al mondo" potrebbe però non rimanere nelle mani della realtà giapponese per lungo tempo, dato che i concorrenti Seagate e Western Digital stanno lavorando a dischi con 16 TB di capacità per il prossimo anno e con 20 TB di capacità per il 2020.

I nuovi dischi di Toshiba saranno destinati al mercato aziendale e non ci sono informazioni circa il lancio di modelli equivalenti per la clientela comune.