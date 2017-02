Super offerta su Amazon: SSD Transcend TS480GSSD220S da 480GB a soli 135,99 Euro, valida per poche ore

Grande offerta su Amazon solo per poche ore e fino a esaurimento scorte: il Solid State Drive Transcend TS480GSSD220S, SATA III e di capienza di 480GB, viene venduto a soli 135,99 Euro. Ricordiamo brevemente le caratteristiche: il controller utilizzato è un Silicon Motion SM2256KAB, chiamato a gestire chip Micron 16nm TLC, mentre le prestazioni dichiarate sono di 550MB al secondo in lettura e 450MB/s in scrittura. Se siete alla ricerca di un SSD di buona capienza senza spendere troppo, questa potrebbe essere l'occasione che fa per voi!

Attenzione: il prezzo corretto per oggi è 135,99 Euro; può succedere che compaia il prezzo normale, motivo per cui invitiamo a cliccare il link per visualizzare il prezzo correttamente.