Su ePRICE una settimana di offerte speciali. Solo per oggi il Maxtor M3 Portable 2 TB a 72,99 

In questo caso per oggi e ripetiamo solo per oggi è in offerta l'hard disk esterno portatile SEAGATE Maxtor M3 da 2TB ad un prezzo di soli 72.99€.

Il Seagate Maxtor M3 Portable è realizzato per offrire un archivio portatile ovunque ci si trovi, a casa o in ufficio. Basterà infatti collegarlo ad un dispositivo PC desktop o Notebook per avere subito fino a 2 TB di spazio mobile per il proprio archivio di dati, video, foto e musica o per il proprio backup. L'hard disk Maxtor M3 Portable è indispensabile per chi lavora o studia ed è sempre in movimento, in viaggio e necessita di uno storage da portare sempre con se mantenendo però basso il peso e le dimensioni. Il design elegante ed essenziale, oltre ad una solidità dei materiale del case lo rendono uno strumento affidabile e duraturo. L'hard disk è compatibile con la gran parte dei sistemi operativi Windows 10/8/7 / Vista ma anche su Mac OS X 10.4.8 o superiore. Il software pre caricato sul disco guiderà l'utente nell'AutoBackup, nelle impostazioni di sicurezza e nel criptaggio dei propri dati. La confezione include il cavo USB 3.0 e la guida di installazione rapida

Questa la scheda tecnica del Seagate Maxtor M3 Portable:

Capacità. 2TB

2TB Interfaccia. USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A.

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocità Trasferimento Dati. 5000 Mbit/s.

5000 Mbit/s. Velocità di Rotazione . 5400 rps.

. 5400 rps. Altezza. 17.5mm.

17.5mm. Larghezza. 82mm.

82mm. Profondità. 112 mm.

112 mm. Peso. 151 g.

151 g. Lunghezza cavo . 30 cm.

. 30 cm. Compatibilità. Windows Vista o superiore. Mac OS X 10.4 Tiger o superiore.

Per qualsiasi altra informazione sui prodotti in vendita durante la settimana dello Storage su ePRICE potete andare direttamente sulla pagina della promo dove è possibile chiaramente visionare anche gli altri prodotti in offerta speciale con sconti fino al 40% tra hard disk portatili, hard disk interni e SSD.