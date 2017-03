SSD Transcend SSD220S 480GB a soli 134,99 Euro per alcune ore su Amazon

Interessante offerta solo per le prossime ore su Amazon: l'unità SSD Transcend SSD220S 480GB viene venduta a poco più di 130 Euro che, considerando la capienza e le caratteristiche, si tratta di un ottimo prezzo sul portale di e-commerce.

Le caratteristiche in breve: 550MB al secondo in lettura, 450MB al secondo in scrittura, controller Silicon Motion SM2256KAB e chip da 16nm TLC NAND. Un SSD della fascia entry-level insomma, ma con prestazioni comunque molto interessanti e una garanzia di 3 anni. La concorrenza non è lontana solo in un paio di casi, ma come si può vedere i prezzi per le unità da 500GB circa sono mediamente più elevati.