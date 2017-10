SSD Toshiba TR200, entry level a basso prezzo con tagli fino a 960GB [test sintetici]

Da oggi sono ufficialmente disponibili gli SSD della serie Toshiba TR200, destinati al mercato entry-level, con tagli da 240GB, 480GB e 960GB. Prezzi molto competitivi già al debutto, fatto che rende queste unità davvero interessanti. La questione non deve stupire: Toshiba è uno dei principali produttori di memorie NAND, motivo per cui non deve rivolgersi a terzi per l'approvvigionamento. Questa cosa permette di contenere un po' i costi complessivi, un fattore chiave per le proposte entry-level del mercato.

In pratica possiamo considerare questa famiglia di SSD come quella che segue il filone OCZ delle serie Trion 100 e Trion 150, andando a collocarsi nella fascia di ingresso degli SSD SATA 6Gbps con form factor 2,5 pollici e 7mm di spessore. I chip utilizzati sono dei Toshiba BiCS TLC di terza generazione, quindi con tecnologia 3D a 64 strati TLC, una tendenza sempre più comune negli SSD a basso costo, mentre rimangono in commercio SSD con chip MLC nella fascia media e alta.

Si tratta della prima famiglia consumer a marchio Toshiba, e non OCZ, equipaggiata con chip a più strati. Come consuetudine di Toshiba il controller viene dichiarato come proprio, ma dati alla mano siamo di fronte a un Phison S11 rimarchiato e in parte rimaneggiato nella componente software di gestione, che è di fatto un'evoluzione dei Phison S10 utilizzati in generazioni di SSD precedenti. I tagli sono di 240GB, 480GB e 960GB. Manca il taglio da 120GB, solitamente presente nelle linee economiche.

Alcuni test sintetici

Come spesso ci è capitato di assistere in SSD value, talvolta privi di un sistema di caching come in questo caso, le prestazioni non sono molto costanti al crescere dei pacchetti scambiati durante i test con AS SSD. Si può notare infatti la grande differenza, specie in scrittura, fra i test con pacchetto da 1GB e quello da 10GB: nel secondo caso il transfer rate crolla a circa 220MB/s. Poco male comunque, poiché nell'utilizzo ordinario non è così comune imbattersi in scenari simili.

Nella simulazione offerta da AS SSD con pattern ISO, Program e Game riscontriamo lo stesso calo. In questo scenario vendono copiati pacchetti dati di varia natura, motivo per cui sono coivolti processi di lettura e scrittura contemporanea. Tutto in linea con gli SSD più performanti finché si sta intorno al GB, poi tutto decade a partire dai 5GB.

Anche gli IOPS indicati da AS SSD confermano il trend, specie in scrittura.

Da sempre CrystalDiskMark è uno dei test più "ottimisti". Nel caso di letture e scritture sequenziali abbiamo riscontrato dati molto simili a quelli dichiarati (550MB/s in lettura e 540MB/s in scrittura). Le cose però cambiano prendendo in esame i dati letti e scritti casualmente:

Anche con CrystalDiskMark, utilizzando pacchetti da 1GB, 8GB e 32GB, si nota un calo prestazionale sensibile al crescere appunto della mole di dati campionata. Questo, ripetiamo, allinea il comportamento prestazionale di Toshiba TR200 alle altre soluzioni entry-level presenti sul mercato.

La garanzia è di tre anni, mentre da segnalare sono anche i prezzi ufficiali: € 84,99 per l'unità da 240GB, € 154,99 per il 480GB e € 284,99 per il 960GB. Attenzione: sono i prezzi ufficiali dichiarati al debutto, bene o male allineati a quelli di altri SSD entry-level presenti sul mercato già da un po'. E' lecito quindi supporre che scenderanno ancora, rendendoli davvero interessanti nel caso si fosse interessati ad un SSD dalle buone prestazioni senza spendere troppo.