SSD da 500GB sotto i 150 Euro in offerta su Amazon

Gli SSD sono in grado di cambiare drasticamente le prestazioni di un PC, se vanno a sostituire l'hard disk tradizionale a piatti rotanti. Ecco perché se ne vendono sempre di più, nonostante i prezzi siano in salita da quasi un anno a questa parte per questioni di scarsa disponibilità e anche speculazione.

Siamo particolarmente attenti, quindi, a segnalarvi le sempre più rare offerte che li riguardano, come accade oggi per le unità SanDisk Ultra II e WD Blue da 500GB presenti su Amazon. Ricordiamo brevemente che sono unità di fascia alta, con evoluti sistemi di caching, prestazioni al top per essere un SATA 6Gbps (550MB/s in lettura, 500/530MB/s in scrittura), controller Marvell chip SanDisk 128Gbit 19nm TLC di seconda generazione per il SanDisk, TLC 15nm per il WD.

Sono offerte davvero interessanti nonché unità molto apprezzate, oggi vendute sotto i 150 Euro. Fateci un pensierino, tenendo ben presente che un SSD nel proprio sistema cambia davvero tutto.