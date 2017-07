SSD da 1TB SanDisk e Crucial a circa 275,00 Euro su Amazon

Ormai non è più un segreto che gli SSD sono in grado di cambiare drasticamente le prestazioni di un PC, se vanno a sostituire l'hard disk tradizionale a piatti rotanti. Ecco perché le vendite sono in continua ascesa come parte aftermarket, nonostante i prezzi siano in salita da quasi un anno a questa parte per questioni di scarsa disponibilità e anche speculazione.

Ecco perché ci teniamo a segnalare le sempre più rare offerte che li riguardano, come accade oggi per l'unità SanDisk Ultra II da 1TB presente su Amazon. Ricordiamo brevemente che questa unità è di fascia alta, con evoluti sistemi di caching, prestazioni al top per essere un SATA 6Gbps (550MB/s in lettura, 500MB/s in scrittura), controller Marvell 88SS9189 e chip SanDisk 128Gbit 19nm TLC di seconda generazione.

Di solito costa 40-50 Euro in più, motivo per cui è un'offerta da valutare se si dispone di circa 280,00 Euro. Avere un SSD veloce e anche 1TB di spazio è davvero un valore aggiunto niente male!

Oltre a questo, non in offerta ma a prezzo simile, troviamo il modello Crucial MX300 sempre da 1TB, qualora si volesse scegliere un marchio differente. Non vanta soluzioni raffinate come il SanDisk Ultra II, ma è comunque un'ottima unità SSD con prestazioni del tutto simili.

Insomma, chi può permetterselo potrebbe approfittare quantomeno della possibilità di scelta, essendo incerto l'andamento dei prezzi degli SSD ancora per qualche tempo.