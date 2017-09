SSD Crucial e SanDisk da circa 500GB in offerta su Amazon a meno di 150 Euro

Oggi su Amazon troviamo in offerta due SSD che potrebbero davvero interessare a molti. I modelli sono i SanDisk Ultra II da 500GB, quello di fascia alta per intenderci, e il Crucial MX300 da 525GB, un modello di fascia media che offre però qualche GB in più che male non fa di certo.

Le prestazioni sono quelle tipiche degli SSD SATA 6Gbps di fascia alta, con prestazioni nell'ordine dei 550MB/s in lettura e 500MB/s in scrittura, mentre il form factor è quello da 2,5 pollici con spessore di 7mm. Questi modelli quindi possono essere ottimi candidati per sostituire non solo l'hard disk meccanico di pari ingombro all'interno dei PC portatili, ma anche per i PC desktop.

I prezzi sono di 141,95 Euro + 5,98 Euro di spedizione per il modello Crucial, 144,99 Euro per il SanDisk. Sono offerte veramente interessanti in rapporto a quanto si può portare a casa, motivo per cui ne consigliamo un'attenta valutazione, anche in considerazione delle scorte limitate.