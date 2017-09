Solo 129,99 Euro per un SSD esterno Lexar da 500GB su Amazon, e non solo

Un po' tutti siamo soliti salvare dati a cui teniamo in più dispositivi, per minimizzare il rischio di perdita. C'è chi usa chiavette, ma in molti optano per gli hard disk esterni con HDD meccanico, visto che costano poco e garantiscono molto spazio in GB. Certo, occorre un po' di attenzione perché in caso di caduta o urti non è assolutamente raro il danneggiamento irreversibile di questi dispositivi.

Una soluzione ottimale sarebbe quella delle chiavette, che però raramente raggiungono capienze dignitose senza spendere un bel po' di soldi. Una soluzione che accomuna velocità, capienza e una ottima resistenza meccanica (mancando parti in movimento) sono gli SSD esterni, che però normalmente costano un bel po' di soldi.

Ecco perché oggi vi segnaliamo questo SSD esterno di Lexar, con capienza da 500GB: grazie al forte sconto costa solo 129,99 Euro, vanta prestazioni da 550MB al secondo in lettura e 400MB in scrittura e nulla ha da invidiare a soluzioni della concorrenza, come Samsung, che a parità di capienza costano oltre 50 Euro in più. Attenzione perché è un'offerta a tempo fino a esaurimento scorte.

A tempo anche l'offerta riguardante queste due schede memoria SD, una SanDisk e l'altra Lexar, offerte a 37,99 e 29,99 Euro rispettivamente. Il nostro consiglio? La Lexar.