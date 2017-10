SilverStone MS09C, converte i tuoi SSD M.2 in chiavette USB 3.1

SilverStone ha presentato un nuovo adattatore dedicato al mondo degli SSD M.2 al fine di mettere a disposizione la loro estrema velocità di trasferimento dati e capacità anche in formato portable: più precisamente parliamo del SST-MS09C, un case in alluminio progettato per ospitare al suo interno la PCB di un SSD M.2 B-key e relativa interfaccia.

Infatti grazie a questo originale case sarà possibile portare con se una sorta di chiavettona USB, equipaggiata con un SSD M.2-2260 o 2280 e basata su standard USB 3.1 gen 2; il controller che troviamo a bordo è il VIA Labs VL715 il quale in linea teorica garantire velocità di trasferimento dati pari a 10 Gbps.

Non è possibile installare unità M-key PCIe e NVMe ma solo quelle SATA, le dimensioni esterne dell'adattatore si attestano sui 110x9x26 mm, con un peso a vuoto di circa 33 g, il connettore USB 3.1 è di tipo A ed meccanicamente retrattile grazie ad uno slide presente nella parte posteriore dell'unità; il produttore per il momento non ha rivelato disponibilità e prezzi.