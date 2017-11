Silicon Power, hard disk esterno da 2,5'' con case in Ergal: il più robusto e leggero

Silicon Power aggiunge alla sua serie di hard disk esterni un nuovo modello, precisamente l'Armor A75, formato da 2,5" e case interamente in alluminio 7075 cioè il leggerissimo Ergal: materiale principalmente utilizzato in aeronautica o per componenti che richiedono leggerezza e resistenza allo stesso tempo, garantisce a questo originale prodotto di potersi prendere il titolo di più sottile e resistente della propria categoria.

Il design basato su eleganti righe in rilievo aiuta ad irrobustire maggiormente l'intera struttura, riducendone anche l'esposizione ai graffi nonché l'effetto scivoloso caratteristico delle superfici in alluminio: le dimensioni si attestano in 124,4x82x12,2 mm ed il peso si ferma a soli 169g.

Disponibile in due opzioni, da 1 o da 2 TB, si basa sull'interfaccia USB 3.1 Gen 1 ed ovviamente risulta compatibile anche con gli standard precedenti, la connessione è di tipo USB Type-C reversibile.

Silicon Power non ha ancora fornito informazioni per quanto riguarda disponibilità e prezzo, unico dato presente nella scheda tecnica riguardante il post vendita riguarda la garanzia garantita per 3 anni; in attesa di ulteriori dettagli da parte del produttore, per il momento vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto dove potrete trovare maggiori immagini e dettagli.