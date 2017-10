Silicon Power, chiavette USB ultra-compatte J35 e T35: USB 3.1 e fino 128 GB

Silicon Power aggiunge alla sua lista di prodotti due piccoli gioielli: due unità flash USB con dimensioni molto contenute e rifiniture di prim’ordine, stiamo parlando delle chiavette Jewel J35 e Touch T35. Le dimensioni di entrambi i modelli si attestano in soli 20x14x5,4 mm ed hanno un peso di circa 2 g, sono unità versatili adatte a rimanere collegate, senza balzare all’occhio, ad esempio su computer portatili, autoradio o sistemi portatili.

Entrambi combinano un robusto involucro in metallo resistente con una robusta “impugnatura” in TPU: mentre la J35 è dotata di un corpo lucido in acciaio inossidabile, quello della T35 è stato sottoposto ad un trattamento per un look opaco.

Gli utenti possono scegliere tra capacità comprese tra 8GB e 64GB per la versione T35 e tra 8 GB e 128 GB per la J35, quest’ultima oltre per capacità si distingue dall’altro modello per l’adozione della più veloce interfaccia USB 3.1 Gen 1, mentre la T35 supporterà solo lo standard USB 2.0, e per questo pensiamo avrà un miglior rapporto capacità/prezzo.

Silicon Power per questi suoi due nuovi prodotti garantisce la compatibilità con sistemi Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x o versioni successive e Linux 2.6.x o versioni successive; per il momento non abbiamo nessuna informazione per quanto riguarda prezzi e disponibilità, il produttore nella scheda tecnica precisa solo per la garanzia a vita su entrambi i modelli. Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare le relative pagine dedicate alla Jewel J35 ed alla Touch T35.