Silicon Power, chiavetta USB 3.1 con triplo connettore

Silicon Power aggiunge un altro prodotto alla sua gamma di dispositivi flash OTG: parliamo della nuova chiavetta Mobile C50 USB 3.1. Principale caratteristica di questa particolare unità flash? la presenza di ben tre connettori con standard diversi disponibili in un unico dispositivo: più precisamente è stata equipaggiata con connettori USB Tipo-A (USB3.1 Gen 1), USB Micro (USB2.0) e Tipo-C (USB3.1 Gen 1).

Dispositivi Apple a parte, sostanzialmente questa unità flash può essere considerata universale per spostare file tra i dispositivi di nuova generazione che sfruttano lo standard USB Tipo C, qualsiasi sistema che sfrutta la tradizionale USB-A e smartphone o tablet meno recenti dotati del connettore Micro USB.

Il formato ed il design non è stato stravolto da questa peculiare caratteristica, ad una estremità troviamo il connettore reversibile di Tipo-C protetto da un cappuccio in gomma, saldamente attaccato al resto del corpo, garantito per essere aperto e richiuso oltre 10.000 volte; all'altro estremo un'originale combinazione, il connettore Micro è completamente inglobato nel più grande USB-A, il binomio può essere composto e scomposto a seconda dello standard che in quel momento serve.

Protetta contro acqua, polvere ed urti, la Mobile C50 sarà disponibile nei formati da 32 GB, 64 GB, 128 GB, con dimensioni pari a 41,2x20x14,4 mm ed un peso irrisorio di soli 5,2 g, il rivestimento esterno è in TPU quindi molto duraturo ed in ultimo è coperta da garanzia di 5 anni, ma non si precisa se per la sola parte elettronica o anche per danni ai particolari connettori.