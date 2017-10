Seagate è pronta con la tecnologia HAMR: unità da 20TB già nel 2018

Alla fine è tutta una questione di capienza, da sempre: il mondo degli hard disk, fin dal suo esordio che risale a oltre 60 anni fa (era il 1956, lo ha creato IBM e aveva una capienza di 5MB!) è stato contraddistinto da un lento ma graduale incremento della capacità di archiviare dati, con una regolarità sicuramente artificiale per non alterare gli equilibri di mercato.

Per meglio spiegarsi: i salti di tecnologia in questo ambito promettono capienze enormemente maggiori rispetto alle generazioni precedenti, ma gli incrementi in termini di MB, GB o TB sui prodotti finali, a seconda del periodo storico, sono sempre stati modesti nei confronti del potenziale massimo di quella tecnologia. Non c'è stato un salto dai 10TB massimi ai 20TB anche potendo insomma, ma tutto ci è stato propinato, e lo sarà ancora, con aumenti minimi e graduali. Altrimenti si altera troppo il mercato e si condannano a morte certa tutti i prodotti in magazzino (versione politicamente corretta); alcuni dicono che si aspetti l'adeguamento della concorrenza, per via di logiche di cartello (versione maliziosa e del tutto ipotetica). In fondo, da 60 anni a questa parte, tutti ma proprio tutti i produttori hanno sempre presentato tagli identici in serie diverse, senza mai che qualcuno primeggiasse sull'altro se non per qualche mese, ci avete fatto caso?

Dopo questa breve digressione passiamo ai fatti: Seagate, come riportato da Techpowerup, ha annunciato di essere pronta a commercializzare unità da 20TB (3,5 pollici) già dal 2018, grazie al passaggio all'ormai nota tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Un raggio laser veramente sottile va a scaldare e magnetizzare una porzione davvero minuscola del media, permettendo così di archiviare più dati rispetto alle tecnologie attuali. Qualche giorno fa abbiamo parlato anche di come WD abbia promesso unità da 40TB (sempre 3,5 pollici) per il 2025, grazie ad un'altra tecnologia, la MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording). Seagate promette i 40TB per il 2023, quindi due anni di anticipo rispetto a WD. Sarebbe una prima assoluta. Ci credete?