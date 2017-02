Schede SD e microSD: i migliori prezzi e modelli su Amazon

Lo spazio di archiviazione del nostro smartphone o tablet non è mai troppo: è sufficiente salvare la nostra serie TV preferita, la nostra collezione musicale, o raccogliere le foto e i video fatti con il dispositivo perché si riempia in tempi estremamente ridotti. Proprio per questo molti dispositivi in commercio offrono la possibilità di espandere la capacità della memoria integrata con una scheda di memoria esterna, quasi sempre in formato microSD, in cui salvare principalmente i contenuti multimediali. L'acquisto è fortemente consigliato, anche perché i costi sono molto ridotti.

Samsung propone i suoi modelli a costi molto competitivi. I modelli da 32, 64 e 128 GB offrono buone capacità di archiviazione e performance ad un prezzo assolutamente abbordabile. Consentono di trasferire file ad una velocità massima stimata di 48MB/s.

Anche le microSD Lexar sono molto interessanti. Hanno un prezzo leggermente superiore rispetto ai modelli di Samsung, ma possono trasferire dati fino a 95MB/s. Possono essere utilizzate per immagazzinare video ad elevato bitrate, fino a raggiungere senza problemi la risoluzione 4K per la riproduzione.

Molto interessanti per i fotografi più esigenti le scheda SDXC UHS-I Lexar Professional 633X nei vari tagli da 16 a 128 GB. Hanno una velocità di lettura dichiarata di 95MB/s e sono compatibili con la registrazione di video fino alla risoluzione 4K.