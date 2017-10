SanDisk, schede SD ad alta velocità per temperature estreme: sia calde, sia fredde

Vi è mai capitato che qualche dispositivo elettronico non funzionasse a dovere perché magari dimenticato al sole o utilizzato in condizioni con temperature di molto inferiori allo zero? sicuramente non sono casi che si verificano spesso, però in alcune circostanze, o ambienti gravosi, è necessario prestare attenzione anche alle temperature di funzionamento alle quali i dispositivi elettronici possono funzionare senza problemi. Detto questo, per i casi più estremi ci viene in soccorso SanDisk, la quale presenta una nuova serie di schede SD ad alta velocità progettate per funzionare anche se sottoposte a temperature estreme.

Le nuove SD fanno parte della serie Industrial, vengono garantite per un range di utilizzo tra i -40°C e i +85°C, ed offrono prestazioni e capacità praticamente raddoppiate rispetto la precedente generazione; saranno disponibili in formato SD con capacità comprese tra 8 GB e 64 GB e formati microSD da 8 GB fino a 128 GB, sono progettate per essere utilizzate principalmente su sistemi industriali ma possono tornare utili anche ad esempio su telecamere di sorveglianza, droni, apparecchiature di rete o dovunque l'oscillamento di temperatura può incidere su un loro corretto funzionamento.

Anche le performance crescono e si attestano su 80 MB/s in lettura e 50 MB/s in scrittura; per il momento il produttore non ha rivelato altre informazioni a riguardo, non ci resta che aspettare maggiori dettagli e di vederle sugli scaffali.