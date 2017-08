Samsung Portable SSD T5: SSD portatile USB-C ad alte prestazioni

Samsung ha appena concretizzato le sue tecnologie di produzione delle memorie all'interno del nuovo Samsung Portable SSD T5, una periferica di storage portatile dalle dimensioni ridotte e dalle grandi qualità. Utilizza delle memorie V-NAND a 64 strati e il recente connettore USB 3.1 gen 2 di Tipo C per consegnare velocità in lettura di un massimo di 540 MB/s (515 MB/s in scrittura), alla stregua delle migliori unità a stato solido interne basate su SATA III.

Con queste caratteristiche, la nuova unità dei coreani è capace di riprodurre video RAW anche alla risoluzione 4K e consentirne l'editing. Sono quattro i tagli disponibili al lancio: 250 GB, 500 GB, 1 TB, e 2 TB, con prezzi naturalmente crescenti. Si parte da 130 dollari per la variante entry-level da 250 GB, arrivando a 800 dollari per la versione al top della gamma da 2 TB. La versione intermedia da 1 TB costa invece 400 dollari, mentre quella da 500 GB ferma il listino a 200 dollari.

I vantaggi rispetto alle tradizionali unità basate su dischi meccaniche sono i soliti: velocità estremamente superiori nelle dimensioni tipiche dei dischi da 2,5 pollici, maggiore longevità, e affidabilità superiore grazie alla maggiore resistenza agli urti e alle cadute. Samsung Portable SSD T5 pesa solamente 51 grammi, è lungo 7,6 cm e largo poco meno di 6 cm. Le dimensioni sono paragonabili a quelle di una carta di credito, ad eccezione dello spessore di circa 1 cm.

All'interno della dotazione originale Samsung ha inserito alcuni cavetti in modo da consentirne l'uso sulla maggior parte delle configurazioni in vendita oggi, quindi anche sui computer con porte USB standard di Tipo A. Per raggiungere le velocità massime è tuttavia necessario collegare l'unità ad una porta USB 3.1 gen 2, e anche in questo caso bisogna considerare che i 540 MB/s sono teorici e nell'uso di tutti i giorni quel numero potrebbe essere difficile da raggiungere.

La nuova unità SSD portatile di Samsung supporta la crittografia AES 256-bit ed è proposta nei colori Deep Black e Alluring Blue. Alcuni siti l'hanno avvistata su Amazon.com, dove alcuni tagli sono già disponibili per l'acquisto, tuttavia in Italia al momento in cui scriviamo risultano "Non disponibili". I prezzi nel nostro mercato sono di circa 170 Euro per la versione da 250 GB e 258 Euro per quella da 500 GB.