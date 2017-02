Non ha bisogno di grandi presentazioni, il Solid State Drive Samsung 850 EVO; siamo di fronte a una delle proposte più apprezzate dagli utenti nonché il best seller per eccellenza del settore. La buona notizia è che oggi, e solo oggi, è in vendita a poco più di 100 Euro si Amazon in occasione del Storage Week. Meglio affrettarsi perché le scorte finiscono in fretta!