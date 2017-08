Rinnovo di gamma: Crucial annuncia gli SSD value BX300

Il mercato degli SSD si espande; sono sempre più gli appassionati che maturano la consapevolezza di come unità di questo tipo possano letteralmente stravolgere, in meglio, le prestazioni di un sistema che nasce con hard disk meccanico. Ad incoraggiare le vendite sono anche i prezzi ormai davvero abbordabili anche per unità da 120-240GB, abbondantemente sotto i 100 Euro.

In questa fascia di prezzo sono molti i produttori presenti, che hanno creato linee pensate proprio per costare poco e offrire grandi soddisfazioni. Sono unità SATA 6Gbps, quindi niente PCIe, ma costituiscono comunque un balzo enorme in termini prestazionali rispetto ai dischi meccanici. Crucial annuncia il rinnovo della propria serie BX, chiamandola BX300, realizzando proprio una linea per la fascia entry level del mercato.

Crucial BX300 sfrutta il controller Silicon Motion SM2258 in abbinamento a chip Micron 3D NAND, realizzando un prodotto che vanta le prestazioni tipiche di queste unità SATA 6Gbps (circa 550MB/s in lettura e 500MB/s in scrittura). La gamma si articola in 3 tagli da 120GB, 240GB e 480GB, confermando quindi l'intenzione di raggiungere il pubblico con minore disponibilità economica o comunque intenzionato a spendere poco.

I prezzi non sono ancora disponibili, ma li sapremo presto tenendo d'occhio i principali siti di e-commerce che trattano articoli di tecnologia. Le unità MX300 sono soggette a una garanzia di tre anni, e offrono in dotazione Acronis True Image HD per la migrazione dei dati.