PNY presenta gli SSD entry level serie CS1131b con chip 3D

PNY crede molto nel settore SSD, sebbene in Italia debba ancora conquistarsi quella quota di mercato che è invece riuscita a raggiungere altrove. Il solerte rinnovo di gamma però potrebbe far cambiare qualcosa: solo qualche giorno fa è stata annunciata la disponibilità delle unità CS1131, di cui oggi ne viene annunciata la versione entry level.

Il nome della serie che arriverà fra non molto sul mercato è una poco fantasiosa CS1131b, dove la "b" sta verosimilmente per "budget". La gamma avrà solo due tagli, 128GB e 256GB, realizzata utilizzando chip memoria 3D NAND TLC. Il form factor è quello da 2,5 pollici e 7mm di spessore, mentre l'interfaccia è la tipica SATA 6Gbps, presente all'interno di ogni PC, portatile o meno.

Le prestazioni dichiarate sono di 510MB/s in lettura e 410MB in scrittura per l'unità da 128GB, mentre per quella più capiente si sale fino a 560MB/s e 510MB/s. La garanzia è di tre anni, mentre da citare è anche la dotazione che prevede il software di migrazione targato Acronis.

Non deve stupire se molte aziende si stanno prodigando per presentare una serie economica di SSD: non solo queste unità sono le più vendute, ma in un periodo in cui gli SSD di fascia alta non solo non scendono ma salgono di prezzo, a causa di una scarsità di chip che dura da mesi, possono risultare un ottimo compromesso.