Plextor, disponibili gli SSD della serie S3

Plextor ha reso disponibile sul mercato gli SSD della serie S3 destinati a ricoprire la fascia entry-level: i modelli S3C basati su fattore di forma 2,5 pollici e spessore 7 mm con interfaccia SATA 6 Gbps e quelli S3G con formato M.2-2280.

Entrambe le tipologie sono basate sul controller Silicon Motion SMI2254 e memorie flash NAND Hynix 14nm TLC; la versione da da 2,5" è disponibile nei formati 128GB, 256GB e 512GB di capacità, mentre quello M.2 solo 128GB e 256GB. Particolare nota va fatta per la presenza della tecnologia PlexNitro, di cui tutti gli SSD della serie S3 sono dotati, in grado di migliorarne velocità di lettura e scrittura senza dover riservare alla cache parte della capacità di archiviazione; tutti i dispositivi della serie S3 dispongono pienamente della capacità nominale indicata dal produttore.

Per quanto riguarda le prestazioni, gli SSD di questa serie offrono una velocità in letture sequenziali fino a 550 MB/s e in scrittura fino a 520 MB/s, per quanto riguarda invece la durata sono garantiti 35 TBW per le versioni da 128GB, e 70 TBW per quelle da 256GB e 512GB.

Tutti gli SSD Plextor della serie S3 saranno a breve disponibile sul mercato europeo con prezzi all'utente finale a partire da 62 € per la versione da 128GB fino a 106 € e 213 € rispettivamente per i modelli da 256GB e 512GB, tutti quanti con 3 anni di garanzia: se la dovranno vedere con i propri diretti concorrenti della stessa fascia di prezzo come ad esempio i Samsung 850 EVO oppure i Crucial MX300.