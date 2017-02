Pen Drive per la Storage Week di Amazon: ecco le offerte di oggi

Storage Week di Amazon è sinonimo di risparmio; ecco una lista di pen drive che possono essere acquistate a un prezzo più vantaggioso del solito.

Da segnalare è sicuramente la serie Lexar JumpDrive S75 (150MB/s lettura, 60MB/s scrittura): il prezzi sono di 24,99 Euro per la 64GB, 35,75 Euro per la 128GB e 69,90 Euro per la supercapiente 256GB .

Niente male anche per SanDisk Ultra Fit(letture fino a 130MB/s), dal design estremamente compatto: 33 Euro e 53 Euro rispettivamente per i modelli da 64GB e 128GB.

Chiude la rassegna Sandisk Cruzer Ultra Flair (velocità dichiarate fino a 150MB/s, verosimilmente in lettura): poco più di 29 Euro per la 64GB, poco più di 50 Euro per la 128GB.