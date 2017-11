Offerte Amazon di oggi: 9 prodotti fra cui SSD da 500GB, DVD portatili, chiavette USB, monitor e altro ancora

Ieri in offerta c'era il modello da 1TB, oggi troviamo in offerta il Solid State Drive SanDisk Ultra con chip 3D da 500GB a soli 149,99 Euro, davvero un bel prezzo considerando che è un modello top di gamma.

Molto interessante anche questo router mobile 4G LTE, Netgear AC810-100EUS. 600 Mbps, Dual Band, touchscreen, batteria integrata, Wi-Fi AC1200, porta USB... insomma, un router portatile in cui inserire la SIM che può davvero essere utile, con un prezzo di soli 165,00 Euro, il più basso mai visto su Amazon (di solito viaggia sui 200 Euro).

Articoli particolari ma sicuramente dal prezzo incredibile questi lettori DVD portatili con schermo integrato. Destinati ai più piccini (ma non solo a loro), possono essere utilizzati ovunque grazie alla batteria ricaricabile. Offrono inoltre vano per scheda SD e porta USB, quindi è possibile visualizzare anche contenuti scaricati dal web (codec permettendo, probabilmente ok se non si esce troppo dagli standard). I modelli che vi proponiamo sono due, differenziati per schermo e prezzo: 7,5 pollici a 30 Euro circa, 11,5 pollici a 50 Euro. Cifre davvero incredibili.

Ecco poi un interessante altoparlante Bluetooth, ZoeeTree S4, dotato di microfono integrato, slot per scheda microSD, Radio FM. Sta andando a ruba e le scorte sono limitate, ma in fondo c'è da capirlo visto che è un prodotto ottimo e viene offerto a soli 19,50 Euro.

Viene indicato per un utilizzo generico ma ci sta anche un PC da 15,6 pollici: TTLife da 30 litri è uno zaino davvero resistente e un po' diverso dal solito, offerto per giunta in ben 5 colori al prezzo super scontato di 22,09 Euro. Davvero da farci un pensierino, anche per un regalo.

Avete bisogno di chiavette USB "da battaglia", quelle a fondo perso per consegnare lavori, studi, fotografie? Di quelle che anche se non ve le rendono non fa nulla? Ecco una bella offerta per un pacco da 10 chiavette USB da ben 4GB, ad un prezzo di circa 30 Euro (quindi circa 3 Euro al pezzo). USB 2.0, certo, non aspettatevi prestazioni super.

Incredibile anche il prezzo di questo display pensato per il gaming ma non solo, Asus VX238H Gaming Monitor. 23 pollici, risoluzione 1920x1080 pixel , bassi tempi di riposta (dichiarato 1ms, ovviamente da prendere con le pinze), HDMI, D-Sub. Ovviamente non è un prodotto top di gamma ma sicuramente un ottimo display tuttofare. A convincervi forse sarà il prezzo, 134,99 Euro, il più basso mai visto su Amazon per questo modello.

Anche la chiavetta SanDisk Extreme Go da 128GB gode di una ottima offerta oggi: viene offerta praticamente al prezzo della 64GB! Prestazioni al top, 200MB/s in lettura e 150MB/s in scrittura, quindi un modello estremamente performante. Vale molto di più dei 49,99 Euro a cui è venduta.

Ci sono poi questi auricolari Bluetooth 4.1 TaoTronics. Wireless con batterie integrate (8 ore di riproduzione), rivestimento impermeabile, ultraleggere e con gli inserti per adattarsi a ogni padiglione auricolare, microfono. Sono inoltre magnetiche: quando non si usano si possono chiudere come se fossero una collana, così non si perdono. Non perdeteveli nemmeno voi, visto che costano solo 15,99 Euro!

