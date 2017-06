OCZ SSD da 240GB TL100 ad un prezzo speciale direttamente sul sito di ePRICE

Toshiba OCZ ha presentato qualche tempo fa una nuova gamma di SSD a basso costo. Parliamo della serie TL100 che l'azienda nipponica ha deciso di realizzare puntando sull'assenza di memoria DRAM all'interno del proprio prodotto abbassando così i costi e ponendoli sul mercato ad un prezzo di vendita decisamente interessante soprattutto rispetto alla concorrenza. Ecco che su ePRICE viene messo ad un prezzo speciale la versione OCZ SSD da 240GB TL100 con interfaccia Sata III da 6GB/s. Per acquistarlo basta cliccare qui.

Gli SSD di Toshiba serie TL100 sono stati realizzati per permettere a tutti anche a chi possiede un PC datato a cui vuole dare un po' di velocità ma senza spendere un patrimonio. In questo caso l'azienda ha realizzato questo tipo di SSD da 240GB con specifiche tecniche decisamente interessanti visto che in lettura sequenziale il prodotto riesce a raggiungere fino a 550 MB/s mentre in scrittura si riesce a raggiungere i 530 MB/s. Per quanto riguarda invece le prestazioni casuali sia in lettura che in scrittura abbiamo valori rispettivamente di 85.000 e 80.000 IOPS.

A livello tecnico l'SSD OCZ TL100 è basato su memoria di tipo TCL ossia a 3 bit per cella e adotta un overprovisioning del 7% che permette di ridurre l'usura nel tempo e chiaramente mantenendo il tutto quanto mai reattivo. Per quanto riguarda poi la resistenza sappiamo che il disco allo stato solido può raggiungere oltre 60 TBW ossia Terabyts Written che equivalgono effettivamente a circa un 50GB di scritture al giorno che l'utene classico nelle sue quotidiane attività non raggiungerà mai. Da sottolineare anche il fatto che la forma permette la compatibilità anche con i notebook più sottili.

