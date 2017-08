Nuovo record per lo storage su nastro grazie a IBM

Gli scienziati IBM fanno segnare un nuovo record con la conservazione di 330 terabyte di dati non compressi - grossomodo 330 milioni di libri - in una cartuccia che può stare nel palmo della mano. Il risultato, che in termini di densità di storage per superficie è di 201 gigabit per pollice quadrato, è stato ottenuto su nastro magnetico ed è di oltre 20 volte superiore la densità raggiunta dai drive a nastro in commercio oggi.

Per poter tagliare questo traguardo i ricercatori IBM hanno sovuto sviluppare varie tecnologie, collaborando inoltre con Sony che si è occupata della realizzazione del nastro magnetico così da poter consentire di approdare a nuovi livelli per la densità di storage. Il risultato di questa collaborazione ha portato a vari miglioramenti e innovazioni, come una tecnologia avanzata roll-to-roll per la produzione di lunghi nastri di tipo "sputtered" e un nuovo tipo di librificazione che stabilizza il funzionamento del nastro magnetico.

I nastri sono stati inventati oltre 60 fa ed sono stati tradizionalmente usati per l'archiviazione di documenti fiscali, cartelle cliniche, archivi video, backup per disaster recovery e via discorrendo. La prima unità a nastro di IBM usava bobine di mezzo pollice di larghezza, in grado di conservare solo 2 megabyte. Ultimamente i nastri vengono usati anche in ambito cloud per operazioni di cold storage. I nastri di tipi sputtered hanno un costo di produzione leggermente superiori agli attuali nastri in ferrite di bario, ma il loro costo per terabyte, a fronte delle potenzialità di elevata capienza, sarà particolarmente conveniente.