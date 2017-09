Nuovi SSD da Colorful basati su controller SiliconMotion: serie CN600 e CP600

Colorful, produttore leader di componenti hardware per PC, dopo la presentazione di qualche mese fa dei suoi SSD di fascia economica, adesso ha annunciato l'introduzione di tre nuovi modelli che puntano alle massime performance, tutti basati su standard PCIe e tra i primi a sfoggiare gli ultimi controller SiliconMotion 2262, 2263 e 2263XTL: stiamo parlando delle serie CN600 DRAM-less, CN600 DRAM e CP600 iGame.

"Anche se le prime linee di prodotti SSD di COLORFUL sono state appena rilasciate solo 3 anni fa, grazie alla partnership tra i produttori SiliconMotion e NAND, i prodotti SSD di COLORFUL sono tra i primi 3 in termini di quota di mercato in Cina. Con questo nuovo lancio di SSD serie CN600 e CP600 oggi sarà l'inizio di un'altra avventura tra i prodotti di fascia alta" ha dichiarato in conferenza stampa Jerry Tsao, DGM di Colorful Storage.

I prodotti della serie CN600 DRAM-less si basano su controller SMI 2263XT e interfaccia PCIe Gen3 x4, senza DRAM, ed in grado comunque di fornire prestazioni 4 volte superiori rispetto ai precedenti SSD SATA3: adottano un fattore di forma M.2 2280 e garantiscono velocità di trasferimento fino 2GB/s in lettura e 1,6GB/s in scrittura, questa serie, tra le tre, viene presentata come la migliore per rapporto prestazioni-prezzo.

Per quanto riguarda invece la serie CN600 DRAM, è stata sviluppata su controller SMI2263 abbinato a DRAM progettate per aumentare la velocità di trasferimento fino a 2,4GB/s in lettura e fino 1,7GB/s in scrittura: versione più spinta della precedente, con fattore di forma M.2 NVMe, in questo caso è equipaggiata con un dissipatore che ricalca l'intera superficie della PCB al fine di tenere sotto controllo la temperatura prodotta dai chip.

Infine, abbiamo la serie hi-end, la CP600 iGame Edition, dotata di controller SMI 2262 in grado di spingersi con velocità di lettura superiori ai 3 GB/s e 1,7 GB/s in scrittura, e garantire IOPS in lettura e scrittura rispettivamente con valori fino a 370.000 e 300.000; con formato sviluppato su singolo slot ed attacco PCIe, anche in questo caso è d'obbligo l'adozione di un ampio superficie dissipante, ed in aggiunta un tocco di design ed illuminazione a LED RGB, in linea con gli altri prodotti gaming di Colorful.

La serie CP600 sarà disponibile in capacità da 480GB fino a 2TB, mentre le altre due serie avranno capacità comprese tra 240GB e 1TB; per quanto riguarda i prezzi, saranno annunciati in una data successiva, per il momento Colorful ha reso noto solo l'intenzione di rilasciare questi nuovi SSD sul mercato già per la fine del 2017, anche per quello Europeo.