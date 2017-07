MicroSD SanDisk da 64GB e 128GB in offerta su Amazon, ideali per smartphone e tablet

Oggi vi segnaliamo un'offerta riguardante due schede memoria di tipo microSD a marchio SanDisk nei tagli da 64Gb e 128GB. Ideali per espandere la memoria di smartphone e tablet a poco prezzo, queste schede sono anche veloci e molto apprezzate da chi le ha già acquistate

Esistono in commercio diverse schede microSD a basso prezzo, ma di solito sono commercializzate con marchi sconosciuti le cui affidabilità e prestazioni sono spesso un salto nel buio, può andare bene oppure no. Se ne trovano più che altro nei "cestoni" della grande distribuzione, ma riguardano spesso o modelli fuori produzione (e lenti) di marche note, oppure di marchi mai sentiti prima.

Ecco perché vi segnaliamo oggi un prodotto apprezzato da chi lo ha già acquistato, nonché provato anche da noi con esiti molto positivi. Stiamo parlando delle microSD SanDisk Ultra, con transfer rate fino a 80MB/s, ideali per espandere la memoria di smartphone tablet, a patto ovviamente che questi dispongano di slot di espansione apposito. Non solo: queste schede sono commercializzate anche con adattatore SD, motivo per cui possono essere utilizzate anche nelle fotocamere o in qualsiasi dispositivo con slot SD.

Il modello che Amazon segnala è quello da 64GB, venduto a soli 26,99 Euro, davvero un ottimo prezzo per quello che la scheda offre in termini di affidabilità, prestazioni e garanzia. Se poi potete spendere qualcosa in più non rimarrete delusi dalla versione da 128GB, il cui rapporto costo/capienza è ancora più favorevole.