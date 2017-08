Memorie SanDisk SD Ultra e microSD Ultra da 64GB in offerta su Amazon

Forse non tutti sanno che le schede memoria non hanno vita infinita. Il fatto di possederne già un paio per la propria fotocamera, magari datate e da 2GB, non vuol dire che saranno con voi per sempre. Come tutte le memorie flash letture e scritture sono limitate, per quanto elevate in termini numerici. Occorre quindi valutarne la sostituzione dopo averle utilizzate per anni, approfittando ad esempio di offerte fra le numerose che si trovano online e non.

Oggi per esempio ve ne segnaliamo una davvero niente male presente su Amazon. Stiamo parlando dell'ottima SanDisk Ultra SD in versione da 64GB: il prezzo di 22,99 Euro è imperdibile.

Oggi però è in offerta anche la versione microSD, veduta a soli 25,99 Euro, anche questo un prezzo davvero conveniente. Esistono in commercio diverse schede microSD a basso prezzo, ma di solito sono commercializzate con marchi sconosciuti le cui affidabilità e prestazioni sono spesso un salto nel buio, può andare bene oppure no. Se ne trovano più che altro nei "cestoni" della grande distribuzione, ma riguardano spesso o modelli fuori produzione (e lenti) di marche note, oppure di marchi mai sentiti prima.