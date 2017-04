Lexar JumpDrive S75 in offerta su Amazon: veloci e con un prezzo molto interessante

Non tutte le chiavette USB di memorizzazione sono uguali. Non parliamo ovviamente solo di forma, ma soprattutto di prestazioni. Può capitare di trovare chiavette in offerta a pochi Euro, ma poi quasi sempre la brutta sorpresa sta nelle prestazioni: interminabili minuti per spostare pochi dati. Non è il caso del bestseller Lexar JumpDrive S75, offerto su Amazon a prezzi scontati nei tagli da 16GB, 32GB, 64GB, 128GB e 256GB.

Lexar dichiara velocità massime di 150MB/s, onestamente poco alla portata se non in casi molto particolari. Possiamo però assicurarvi che con i nostri test in "vita reale" le prestazioni sono nell'ordine dei 100MB/s in lettura e scrittura, un risultato veramente notevole visti i prezzi. E' capitato infatti di trovare chiavette USB di pari prezzo e capienze con velocità di lettura e scrittura inferiori ai 5MB/s, ovvero 20 volte meno performanti.