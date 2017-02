Lexar JumpDrive S45 (150MB/s lettura, 45MB/s scrittura), solo oggi su Amazon a soli 19,99 Euro per il modello 64GB (37,20 Euro la 128GB!)

Occasione da non perdere oggi, se siete alla ricerca di una pen drive USB dalle grandi prestazioni e dalle dimensioni contenute: Lexar JumpDrive S45 è in vendita a soli 19,99 Euro nel taglio da 64GB, in questa giornata dello Storage Week di Amazon. Meglio affrettarsi per non farsela scappare!

Non segnalata come offerta, ma in realtà lo è, anche il modello da 128GB, venduto a meno del doppio della 64GB. Bastano infatti 37,20 Euro per aggiudicarsi l'ottima Lexar JumpDrive S45 da 128GB.