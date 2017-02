Le migliori microSD su Amazon in questo momento

Lo spazio di archiviazione del nostro smartphone o tablet non è mai troppo: è sufficiente salvare la nostra serie TV preferita, la nostra collezione musicale, o raccogliere le foto e i video fatti con il dispositivo perché si riempia in tempi estremamente ridotti. Proprio per questo molti dispositivi in commercio offrono la possibilità di espandere la capacità della memoria integrata con una scheda di memoria esterna, quasi sempre in formato microSD, in cui salvare principalmente i contenuti multimediali.

L'acquisto è fortemente consigliato, anche perché i costi sono molto ridotti.

Samsung propone i suoi modelli a costi molto competitivi. Si parte con un modello da 32GB che riteniamo essenziale, che offre una buona capacità di archiviazione e buone performance ad un prezzo assolutamente abbordabile: 14,85 Euro per una scheda UHS-I Classe 10 capace di trasferire file ad una velocità massima stimata di 48MB/s. Salendo un po' di prezzo, a circa 23,49 Euro, troviamo invece il modello Evo da 64 GB (senza adattatore SD), con le stesse specifiche per le performance. Per finire proponiamo il modello Evo da 128 GB: costo 40,00 Euro per uno spazio di archiviazione quasi da desktop. Anche questi ultimi modelli sono UHS-I Classe 10 con velocità di trasferimento da 48 MB/s.

Segnaliamo gli stessi tagli anche per i modelli di microSD di Lexar, che costano leggermente di più ma che hanno prestazioni superiori e caratteristiche di affidabilità molto simili. Possono trasferire file ad una velocità massima di 95 MB/s e riprodurre o trasferire file multimediali di elevata risoluzione come ad esempio i video alla risoluzione 4K o in 3D. Il modello da 32 GB costa 17,98 Euro (3 in più rispetto al modello Samsung), ma riteniamo che il miglior compromesso sia dato dal modello intermedio da 64 GB (27,18 Euro, circa 4 in più rispetto alla microSD Samsung segnalata sopra). Chiude la nostra selezione il modello da 128 GB, ad un costo di 49,82 Euro.