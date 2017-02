Le migliori chiavette USB 3.0 su Amazon: prezzi da 6,99 Euro in su

Grandi, piccine, performanti, economiche. In questa pagina troverete tutte le chiavette più interessanti su Amazon con le caratteristiche più disparate. Il modello più economico costa solo 3 Euro, ma è venduto in un bundle di 10 chiavette

offrono invece velocità di 150 e 60MB/s in lettura e scrittura, dati che vengono confermati anche dalle recensioni degli utenti di Amazon. La periferica supporta la tecnologia SuperSpeed USB 3.0 e protegge i file utilizzando il software EncryptStick Lite, una soluzione all'avanguardia con crittografia AES a 256 bit. Inoltre è dotata di connettore retrattile con comodo pulsante a scorrimento e non manca la retrocompatibilità con la tecnologia USB 2.0.

Per chi invece ha necessità di disporre di dispositivi portatili caratterizzati da dimensioni compatte, proponiamo il modello SanDisk Ultra Fit, disponibile attualmente nel taglio da 64 GB a 24,99 Euro. Sulla carta offre una velocità in lettura di 130 MB/s, mentre nelle recensioni su Amazon leggiamo che in scrittura si superano mediamente i 30 MB/s. La chiavetta supporta tecnologie di crittografia per la protezione dei dati inseriti, sfruttando i protocolli AES a 128-bit.

Fra le chiavette migliori su Amazon proponiamo anche le Kingston DataTraveler USB 3.0, oggi disponibili nei tagli da 8 e 32 GB di capacità. Dispongono di un ampio anello di aggancio per essere sempre collegate al portachiavi con la massima semplicità e offrono velocità di trasferimento in scrittura da circa 30MB/s.

Per concludere riportiamo anche un bundle da 10 chiavette per utenti non troppo esigenti, ma che devono condividere i propri dati con più persone. Al prezzo di 30,90, 35,99 o 41,98 Euro è possibile acquistare su Amazon bundle di 10 chiavette da, rispettivamente, 4, 8 e 16 GB di storage integrato. I modelli sono basati su tecnologie USB 2.0, e offrono velocità in lettura e scrittura pari a 45 e 15 MB/s. L'offerta è particolarmente interessante per insegnanti, fotografi, e per chi generalmente ha bisogno di tante chiavette risparmiando il più possibile.