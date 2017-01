Kingston presenta una chiavetta USB da ben 2 TB

Sappiamo bene che in ambito informatico la parola "definitivo" non ha molto senso, tuttavia la nuova chiavetta Kingston DataTraverler da 2TB si avvicina moltissimo a quel concetto, almeno sul mero piano delle capacità di archiviazione. Il nome per intero è Kingston DataTraveler Ultimate Generation Terabyte (GT), il flash drive USB annunciato come il più capiente al mondo al CES 2017 con una capacità di storage di un massimo di 2 TB e standard di velocità USB 3.1 di tipo Gen 1.

"Kingston spinge i limiti di ciò che è possibile sempre più in là", ha dichiarato Valentina Vitolo, Flash Business Manager EMEA di Kingston. "Con la DataTraveler Ultimate GT diamo agli utenti la possibilità di aumentare la loro mobilità grazie a un formato facilmente gestibile. Questo nuovo drive è l'evoluzione della USB da 1TB presentata nel 2013 e, duplicandone la capacità, gli utenti possono memorizzare e trasportare con estrema comodità una grande quantità di dati".

Kingston DataTraveler Ultimate GT offre prestazioni di fascia alta e un design curato: il corpo è infatti realizzato in alluminio e garantisce resistenza agli urti in abbinamento ad un'elevata facilità nel trasporto grazie alle dimensioni contenute. La nuova DataTraverler Ultimate GT sarà disponibile anche in Italia a partire dal mese di febbraio con una garanzia di 5 anni che include supporto tecnico gratuito e la "leggendaria affidabilità Kingston".

Mancano ad oggi informazioni sui prezzi per il nostro mercato.

Kingston DataTraveler Ultimate GT caratteristiche e specifiche tecniche: