Intel, novità nel campo degli SSD fra cui il form factor non ufficiale "Ruler"

Intel, per mezzo di un comunicato ufficiale, ha annunciato diverse novità legate al mondo degli SSD in ambito server. Partiamo dalle serie di SSD nei formati classici, lasciando per ultima la novità più interessante. Arriveranno nel terzo trimestre dell'anno gli SSD della serie DC D4500, D4502 e D4600, caratterizzati dalla presenza di una doppia porta chiamata a sostituire, per limiti prestazionali, quelli con interfaccia SAS. Le serie saranno equipaggiate sia con chp NAND 3D, sia con quelli Optane di cui abbiamo parlato nelle nostre pagine più volte.

Disponibili immediatamente invece sono le serie SSD DC S4600 e DC S4500, unità SATA realizzate con chip 3D NAND a 32 layer per utilizzi più "normali", dove non sono richieste al sottosistema storage le massime prestazioni possibili. Ottimi per rimpiazzare hard disk meccanici e vecchi SSD, sono anche serie decisamente più economiche di quelle senza compromessi con interfaccia PCIe.

La notizia più interessante è sicuramente quella riguardante un nuovo form factor per server, denominato non ufficialmente Ruler. Il significato è "righello" e infatti ne ricorda la forma, sebbene con uno spessore maggiore.

Intel, oltre a dichiarate l'adozione dell'interfaccia PCIe, afferma con gran clamore di poter raggiungere la capienza di ben 1PB su 3D NAND Flash utilizzando un singolo rack ad una unità, con ottimizzazioni degli spazi e delle esigenze in termini di raffreddamento. Più unità Ruler affiancate e usate "appiattite" e non verticalmente come in figura, insomma, garantiranno in un futuro non ancora dichiarato nuove potenzialità in ambito server.