I 6 migliori SSD a meno di 100 su Amazon in questo momento

Sono passati i tempi in cui per acquistare un SSD bisognava spendere un patrimonio e, considerate le prestazioni aggiuntive che riescono ad offrire, è molto difficile adesso non consigliare un'unità a stato solido per il proprio sistema. Le unità SSD si inseriscono bene sia all'interno di un computer desktop ma, grazie alle sue dimensioni ridotte e alle richieste energetiche di certo non esose, è un ottimo compagno anche di qualsiasi computer portatile. E si trovano anche a meno di 100 Euro.

Offrendo prestazioni sensibilmente superiori rispetto alle tecnologie di storage basate su dischi meccanici, gli SSD consentono inoltre di resuscitare i computer più vecchi laddove il collo di bottiglia risiede proprio nel sottosistema di storage. Il tutto con una spesa che ormai possiamo considerare irrisoria: su Amazon è possibile pagare un'unità a stato solido di buona fattura a poco più di 75€, tenendo in considerazione i modelli da almeno 250GB.

Proprio per questo vi offriamo una piccola lista delle unità SSD a nostro avviso più convenienti fra quelle che potete trovare in questo momento su Amazon. La graduatoria non nasce con finalità di confronto e la posizione dei dischi è puramente casuale e non dettata dalla superiorità di un modello rispetto ad un altro. Nella nostra lista dei migliori SSD a meno di 100€ su Amazon possiamo trovare anche un "bonus", un'unità esterna USB 3.0 dalle performance più che soddisfacenti.

Tra i vari modelli non manca l'intramontabile 850 EVO di Samsung, fra i migliori in assoluto come rapporto qualità-prezzo, accompagnato da modelli delle affidabili Crucial, Kingston, con prezzi di listino contenuti. È proprio il modello di Crucial la soluzione più economica che si può trovare oggi su Amazon fra i modelli da 250GB circa, per un modello che non possiamo che consigliare ad occhi chiusi se si vuole dare una spinta alle prestazioni del proprio PC.