HGST, by Western Digital, raggiunge la soglia di 14 TB su singolo hard disk

Western Digital Corp., tramite il proprio brand HGST, annuncia un nuovo hard disk top di gamma e da record, che si distingue per una capacità mai vista prima in una unica unità 3,5": destinato al settore data center ed a tutte quelle applicazioni che necessitano della maggior capacità possibile, a loro disposizione un hard disk SMR (Shingled Magnetic Recording) di livello enterprise da ben 14 TB

Si chiama Ultrastar Hs14, e punta a combattere e la grande sfida contro la crescita esponenziale dei dati che ogni anno, a seguito delle varie innovazioni tecnologiche, aumentano significativamente e la loro mole è sempre più complicata da gestire; disponibile sia con interfaccia SATA 6Gb/s sia SAS 12Gb/s, raggiunge un rapporto di 0,37 watt/TB mai visto prima, grazie anche all'adozione della tecnologia HelioSeal di quarta generazione, che prevede l'uso di elio all'interno dell'hard disk, ottimizzandone il funzionamento ed aumentandone l'affidabilità,

In abbinamento all'adozione dell'elio troviamo anche la tecnologia di host-managed SMR, combinazione alla base del risultato ottenuto dall'Ultrastar Hs14 di essersi spinto fino ad un aumento del 16% in termini di capacità, rispetto le precedenti versioni, mantenendo prestazioni elevatissime.

In ultimo, affidabilità stabilita da un valore MTBF pari a 2,5 milioni di ore e garanzia di 5 anni, per quanto riguarda invece disponibilità e prezzi, per il momento HGST non ha comunicato niente a riguardo; per maggiori dettagli a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata all'Ultrastar Hs14.