HDD esterno Toshiba Canvio Basics da 1TB scontato su Ebay al prezzo di 53,90 (-54%)

Nella vita di tutti i giorni è divenuto quasi imprescindibile utilizzare hard disk esterni per l'archiviazione dei molteplici dati soprattutto per tutti coloro che hanno necessità di mantenere sempre in archivio file, backup di sistema o magari anche lavori di video, foto o altro. Ecco che negli ultimi anni le aziende produttrici di questi dispositivi propongono agli utenti prodotti sempre più affidabili da un punto di vista di sicurezza ma anche e soprattutto hard disk veloci e capienti. Ne è l'esempio il Toshiba Canvio Basics HDTB310EK3AA da 1TB che per pochi giorni viene scontato su eBay di ben il 54% con un prezzo di vendita di soli 53,90€.

Toshiba Canvio Basics da 1TB in colorazione nera può essere acquistato al prezzo di € 53,90 su eBay. Per farlo clicca qui

Il Toshiba Canvio Basics è un prodotto interessante soprattutto per la sua facilità di trasporto grazie alle dimensioni ridotte di soli 119 x 79 x 15 millimetri ed un peso di soli 230 grammi. Da sottolineare come questa unità esterna Canvio Basics consenta di archiviare fino a 1 TB di dati e di trasferire file ad alta velocità con la tecnologia SuperSpeed USB 3.0. Con questo dispositivo, che non richiede l'installazione di software aggiuntivi e venie fornito pronto per l'uso con Microsoft Windows, è possibile iniziare subito ad archiviare tutti i file preferiti. Risultano anche compatibili con la tecnologia USB 2.0, tali da poter essere collegate anche a prodotti hardware di precedente generazione. Le velocità segnalate dagli utenti non sono comunque bassissime: si parla di circa 100MB in scrittura e lettura sequenziale su CrystalDiskMark, niente male per un'unità meccanica da 5.400rpm.

