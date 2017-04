Hard disk Western Digital da 12TB, il più capiente 3,5 disponibile sul mercato

Western Digital Corp. annuncia l’inizio della distribuzione del nuovo hard disk marchiato HGST nella versione Ultrastar He12 con Helium Technology e capacità totale pari a ben 12TB.

La serie Ultrastar He si basa sulla tecnologia HelioSeal che, al posto della comune aria presente all’interno degli hard disk standard, prevede l’utilizzo di elio la cui bassa densità (1/7 rispetto a quella dell’aria) garantisce a WD la possibilità di utilizzare dischi più sottili raggiungendo capacità mai viste, mantenendo elevate prestazioni e un basso consumo energetico pari a 0.44W/TB.

In particolare il nuovo He12 è il primo hard disk da 3,5” ad ospitare al suo interno ben 8 dischi ciascuno da 1,5TB, per un totale appunto di 12TB.

Disponibile sia con interfaccia 12Gb/s SAS sia 6Gb/s SATA, ha tutte le caratteristiche per diventare l’hard disk da 7.200 RPM più capiente e performante mai prodotto, dotato di ben 256MB di cache, tecnologia Instant Secure Erase (ISE) per una immediata rimozione dei dati e l’opzione Self-Encrypting Drive (SED) per la loro sicurezza.

A completare Western Digital garantisce un fattore di affidabilità MTBF pari a 2,5 milioni di ore e una garanzia di 5 anni.