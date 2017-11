Grazie 1000: Amazon regala 10 Euro per gli acquisti superiori a 50 Euro

Amazon si prepara al periodo del Black Friday e dello shopping natalizio con l'ennesima iniziativa promozionale: regala 10 Euro a qualsiasi tipo di cliente con un carrello di almeno 50 Euro. Si possono quindi combinare diversi prodotti in modo da raggiungere la soglia, con l'unico requisito che siano inseriti nella categoria dei Venduti e Spediti da Amazon.

Grazie 1000 è un'iniziativa con cui Amazon intende ringraziare la sua clientela per averle consentito di vincere il premio isituito dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza nella categoria "Migliore in Italia - Campione del Servizio". Il sondaggio è stato condotto tra agosto e settembre 2017 su un campione di oltre 133000 consumatori rappresentativo della popolazione italiana. Amazon vince in questa categoria per il terzo anno consecutivo.

Controllate bene i "Termini e Condizioni" dell'offerta prima di procedere agli acquisti, prestando soprattutto attenzione alla clausola: "L'offerta si applica esclusivamente ad ordini relativi a prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.à r.l. ad esclusione di libri, contenuti digitali (quali ebook ed MP3), latte e formule per neonati e Buoni Regalo. Sono altresì esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it".

Di seguito qualche idea per sfruttare il regalo di Amazon.